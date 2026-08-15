Teknolojiye Rağmen Yüksekova'da Sobacılık Mesleği Yaşıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tüm teknolojik imkan ve aletlere rağmen sobacılık mesleği sürüyor.

Yüksekova ilçesinde gelişen teknoloji, yaygınlaşan kalorifer sistemleri ve doğalgaz altyapı çalışmalarına rağmen geleneksel sobacılık zanaatı yaşatılmaya çalışılıyor.

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Kasaplar Sokağı'nda esnaflık yapan Mevlan Dere, modern çağın getirdiği yeniliklere ve teknolojik gelişmelere rağmen mesleğini sürdürüyor. Tam 15 yıldır sobacılık yaptığını belirten Dere, unutulmaya yüz tutan zanaatını ilk günkü azimle devam ettirdiğini söyledi. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde kendi imkanlarıyla dükkanında üretime başladığını ifade eden Dere, eskiye oranla talebin düştüğünü ancak zanaatını korumak için direndiklerini kaydetti.

Bölgede doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla iş hacimlerinin daraldığını aktaran Dere, "15 senedir bu mesleği yapıyorum. Havaların soğumaya başlamasıyla az da olsa rağbet artıyor. Eskilere göre iş yok ama biz de direniyoruz. Kendi imkanlarımızla kışa hazırlık yapıyoruz. Kalorifer ve doğalgazın bu sene verilme ihtimaliyle işlerimiz bayağı düşüş gösterdi. Artık birkaç yıl sonra tamamen yok olacağını düşündüğümüz bu meslekte, Allah ne nasip etmişse ekmeğimizi o şekilde kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

Gelişen teknolojik imkanlara ve ısınma alternatiflerine rağmen üretime devam eden ilçe esnafı, kış şartlarının çetin geçtiği Yüksekova'da kadim zanaatın son temsilcileri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı