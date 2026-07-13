Haberler

Adana'da tarıma faydalı böcek incelemesi

Adana'da tarıma faydalı böcek incelemesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Adana'daki Faydalı Böcek Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Biyolojik mücadele ve sürdürülebilir tarım çalışmaları ele alındı.

ADANA (İHA) – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Adana'da faaliyet gösteren Faydalı Böcek Üretim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bir dizi temas için kente gelen Genel Müdür Atalay, beraberindeki heyetle birlikte Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (DATAEM) bünyesindeki üretim merkezini gezdi.

Ziyaret kapsamında, tarımda biyolojik mücadele çalışmalarında kullanılan faydalı böceklerin üretim süreçleri yerinde incelenirken, merkezde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ve üretim kapasitesi hakkında teknik ekip tarafından heyete bilgi verildiği belirtildi.

Çevre dostu ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasında önemli rol üstlenen merkezde yürütülen projelerin ele alındığı ifade edilirken; tarımsal üretimde verimlilik, çevrenin korunması ve güvenilir gıda üretimi açısından biyolojik mücadelenin önemine vurgu yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin

Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Allah belasını versin
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

Aralarından su sızmıyordu! Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti

Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti
Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü