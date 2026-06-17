Söke'de ihraç edilecek su ürünlerine sıkı denetim

Aydın'ın Söke ilçesinde yurt dışına ihraç edilecek su ürünlerinde analiz ve kontrol süreçleri kapsamında numune alma çalışmaları sürerken, ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğu denetleniyor.

Söke ilçesinde yurt dışına ihraç edilecek su ürünlerine yönelik resmi kontrol ve denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sağlık personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ihraç edilecek su ürünlerinden gerekli analizlerin yapılabilmesi için numuneler alınıyor. Gerçekleştirilen numune alma işlemleriyle ürünlerin gıda güvenilirliği kriterlerine uygunluğu kontrol ediliyor. Gıda güvenilirliğinin sağlanması, uluslararası standartlara uyumun temin edilmesi ve ihracat süreçlerinin sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirten Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekiplerin tüketici sağlığının korunması ve ihracatta kalite standartlarının devamlılığının sağlanması için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı