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Ayılar patates üreticilerini tedirgin ediyor

Ayılar patates üreticilerini tedirgin ediyor
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Sivas'ın Zara ilçesinde bir ayı ailesi, patates tarlasını mesken edinerek üreticilere zor anlar yaşatıyor. Ayıların tarlada yiyecek aradığı anlar cep telefonuyla kaydedilirken, üreticiler tedirgin olduklarını belirtti.

Sivas'ın Zara ilçesinde patates tarlasını mesken edinen ayı ailesi, üreticileri tedirgin ediyor.

Patates tarlasında yiyecek arayan ayılar, bölgede bulunan üreticiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayı ailesinin tarla yiyecek aradığı görüldü.

Yüksel Öztürk isimli üretici ayılardan tedirgin olduklarını belirtip, "Niğde'den Sivas'a patates ekmek için geliyoruz. Ayılarla başımız dertte. Sürekli yattığımız yerlere geliyorlar, traktörlere saldırıyorlar. Onlarla uğraşıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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