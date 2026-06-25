Ayılar patates üreticilerini tedirgin ediyor
Sivas'ın Zara ilçesinde bir ayı ailesi, patates tarlasını mesken edinerek üreticilere zor anlar yaşatıyor. Ayıların tarlada yiyecek aradığı anlar cep telefonuyla kaydedilirken, üreticiler tedirgin olduklarını belirtti.
Sivas'ın Zara ilçesinde patates tarlasını mesken edinen ayı ailesi, üreticileri tedirgin ediyor.
Patates tarlasında yiyecek arayan ayılar, bölgede bulunan üreticiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayı ailesinin tarla yiyecek aradığı görüldü.
Yüksel Öztürk isimli üretici ayılardan tedirgin olduklarını belirtip, "Niğde'den Sivas'a patates ekmek için geliyoruz. Ayılarla başımız dertte. Sürekli yattığımız yerlere geliyorlar, traktörlere saldırıyorlar. Onlarla uğraşıyoruz" dedi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı