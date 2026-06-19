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Sinop'ta geleceğin ormanları için bakım seferberliği

Sinop'ta geleceğin ormanları için bakım seferberliği
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Sinop Orman İşletme Müdürlüğü, 350 hektarlık alanda ot alma ve çapalama yaparak genç fidanların sağlıklı gelişimini destekliyor.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği tarafından endüstriyel ağaçlandırma sahalarında bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ormanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve genç fidanların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 350 hektarlık alanda ot alma ve çapalama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla, genç fidanların gelişimini olumsuz etkileyen yabancı otlar temizlenerek fidanların su, ışık ve besin maddelerinden daha verimli şekilde yararlanması hedefleniyor. Ayrıca bakım faaliyetleri sayesinde fidanların büyüme hızının artırılması ve sahalardaki ağaçlandırma başarısının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, endüstriyel ağaçlandırma sahalarında bakım çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, geleceğe daha sağlıklı ve verimli ormanlar bırakmak için çalışmaların titizlikle devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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