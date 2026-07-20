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Aydın'da sorgum otu ekili alanlar kontrol edildi

Aydın'da sorgum otu ekili alanlar kontrol edildi
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Aydın'da silajlık mısıra alternatif olarak ekilen sorgum bitkisinde ilk hasatta 7,5 ton verim alındı. Köşk ilçesinde ekili alanlar kontrol edilerek üreticilere teknik destek sağlandı.

Aydın'da çok fazla su isteyen silajlık mısıra alternatif olarak ekilen ve ilk hasatta 7,5 ton verim alınan sorgum bitkisinin yaygınlaştırılması yürütülen çalışmalar sürerken, Köşk ilçesinde ekili alanlar kontrol edildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da silajlık mısıra alternatif olarak ekilen silajlık sorgum üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Köşk ilçesinde, üreticilere geçen yıl hibe desteğiyle dağıtılan sorgum sudan otu melezi tohumlarının ekili olduğu alanlarda arazi kontrolleri gerçekleştirildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü aracılığıyla talepte bulunan üreticilere hibeli olarak verilen sorgum sudan otu melezi tohumlarının ekildiği alanların kontrol edildiği bildirildi. İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, ekili alanlar yerinde incelenirken ürünlerin çıkış durumu da tespit edildi. Yapılan kontrollerle hem destekleme kapsamında dağıtılan tohumların gelişim süreci takip edildi hem de üreticilere teknik değerlendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, yem bitkisi üretiminin artırılmasına yönelik destekleme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, üreticilere bereketli ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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