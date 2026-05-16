Siirt'te sağanak yağış sele neden oldu, iş yerleri ve seralar zarar gördü

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Beldesi'nde etkili olan sağanakla birlikte iş yerlerini su bastı, bazı seralar zarar gördü.

Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesi'nde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte oluşan selle birlikte iş yerleri ve seraları su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliye çalışması yaptı. Sel nedeniyle iş yerlerinde ve tarım alanlarında maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı