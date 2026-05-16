Batman'da mayıs ortasında soba kurdular
Batman'ın Sason ilçesinde sağanak ve doluyla soğuyan hava nedeniyle kahvehane ve iş yerlerinde odun sobaları yeniden kuruldu. Vatandaşlar mayıs ayında soba yakmanın şaşkınlığını yaşadı.
Batman'ın Sason ilçesinde sağanak ve dolu yağıyla beraber havaların soğuması üzerine kahvehane ve iş yerinde kaldırılan odun sobaları yeniden kuruldu.
Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğuk hava nedeniyle vatandaşlar yeniden kışlık kıyafetlerini çıkardı. Kahvehanelerde kurulan sobaların etrafında toplanan esnaf ve vatandaşlar, mayıs ayında yeniden soba yakmanın şaşkınlığını yaşadı.
Sason'da uzun yıllardır esnaflık yapan vatandaşlar, bahar geldi derken yeniden kışı yaşamaya başladıklarını, mayıs ayında soba yakmaya alışık olmadıkları bir durum oluğunu dile getirdi. - BATMAN