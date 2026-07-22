Haberler

Şaphane Kaymakamı Boztaş asfalt çalışmalarını inceledi

Şaphane Kaymakamı Boztaş asfalt çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İnceğiz köyü ile ilçe merkezi arasındaki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını Kaymakam Davut Boztaş yerinde inceledi. Boztaş, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını temenni ederek personele kolaylıklar diledi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İnceğiz köyü ile ilçe merkezi arasındaki yol yapım ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, İnceğiz Köyü-Şaphane arasındaki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında çalışmaların ilerleyişini değerlendiren Kaymakam Boztaş, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti. Boztaş, sahada görev yapan personele de çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüste korkunç kaza! Onlarca yaralı var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu: Çaresizliğimden faydalandı

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki

Yeni güne büyük bir şokla uyandı!
Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yerleşti

Kapalıçarşı alev aldı! 2 hafta sonra bir ilk yaşanıyor
Trafik denetiminde vahim olay! Denetimdeki araca çarptı polis altında kaldı

Trafik denetiminde vahim olay! Polis aracın altında ezildi
Gülistan Doku'nun ailesinden iddialara yanıt: Kızımızın hatırasına saygısızlık

Doku ailesinden iddialara yanıt: Kızımızın hatırasına saygısızlık
Bakın nereye atandı! Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev