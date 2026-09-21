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Samsun Çarşamba'da tarım ekipleri üreticilere kahverengi kokarca mücadelesini anlattı

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Samsun Çarşamba'da tarım ekipleri üreticilere kahverengi kokarca mücadelesini anlattı
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Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kaydan Mahallesi'nde üreticilerle buluştu. Buluşmada tarımsal destekler, fındık hastalıkları, kahverengi kokarca, su tasarrufu ve anız yangınları hakkında bilgi verildi; üreticilerin sorunları dinlendi.

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kaydan Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal desteklerden fındık hastalıklarına, kahverengi kokarcadan su tasarrufuna kadar birçok konuda bilgi verdi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız ve teknik ekipler, Cuma Buluşmaları kapsamında Kaydan Mahallesi'ni ziyaret etti. Üreticilerin talep ve sorunlarının da dinlendiği programda, bölgede tarımsal üretimi ilgilendiren başlıklar ele alındı.

Toplantıda yeni tarımsal destekleme modeli hakkında bilgi veren ekipler, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan hibe desteklerini de üreticilere anlattı. Çarşamba'da önemli bir tarımsal gelir kaynağı olan fındıkta görülen hastalık ve zararlılar da toplantının gündeminde yer aldı. Özellikle kahverengi kokarcayla mücadelede uygulanabilecek yöntemler hakkında üreticilere bilgi aktarıldı.

Anız yangınlarına karşı uyarı

Tarım alanlarında yaban hayvanlarının neden olduğu zararlara karşı alınabilecek önlemlerin de değerlendirildiği buluşmada, anız yangınlarının önlenmesi konusunda üreticilere uyarılarda bulunuldu. Su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine de dikkat çekilirken, TARSİM uygulamalarıyla ilgili üreticilerin soruları cevaplandırıldı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Programa Kaydan Mahallesi Muhtarı Resul Çağlar ve mahalledeki üreticiler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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