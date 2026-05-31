Eskişehir'de yağışlar Porsuk Barajı'na can suyu oldu

Eskişehir ve çevresinde son haftalarda etkili olan yoğun yağışlar, tarımsal sulama ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Porsuk Barajı'na adeta can suyu oldu.

Toplam 454 milyon metreküp tam kapasite su toplama hacmine sahip olan dev barajda, yağışların ardından yaşanan hareketlilik yüzleri güldürdü. Baraj çevresindeki yeşil bitki örtüsüyle birleşen su seviyesindeki bu belirgin yükseliş ve havzada biriken su miktarı, havadan çekilen görüntülere de yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı