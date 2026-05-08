Ordu'da maden sahasındaki sondaj çalışmalarına yönelik bilirkişi keşif yaptı

Ordu'nun Aybastı ve Korgan ilçelerinde maden sahalarındaki sondaj çalışmaları, Danıştay kararının ardından yapılan bilirkişi keşfi ile incelendi. Bölge halkı, madenciliğe karşı olduklarını ifade etti.

Ordu'nun Aybastı ve Korgan ilçesinde maden sahalarındaki sondaj çalışmalarına yönelik bilirkişi heyeti tarafından keşif yapıldı.

Korgan ilçesindeki maden sahasındaki sondaj çalışmaları, Danıştay kararı ile usulden bozuldu. Bunun üzerine Ordu İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen 9 kişilik heyet, Aybastı ilçesinde bulunan ve menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'na geldi. Heyet üyeleri burada yaptıkları görüşmelerin ardından, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan ilçesinde bulunan Çobantepe mevkisinin 7 ayrı bölgesinde bulunan maden sahasındaki sondaj çalışmalarına yönelik keşif gerçekleştirdi. Bu esnada jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Keşif incelemesini tamamlayan heyet bölgeden ayrıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır yaylalarda hayvancılık ve tarım yaptıklarını belirterek, bölgede madenciliği istemediklerini belirttiler. Vatandaşlar, keşfin ardından sondaj çalışmalarının iptal olacağını umut ettiklerini belirterek, verilecek olan kararı beklediklerini söylediler. - ORDU

