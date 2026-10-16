Ordu'da fındık üreticileri yağışta kurutmada zorlanıyor, bazıları çürüme noktasında

Ordu'da fındık üreticileri yağışta kurutmada zorlanıyor, bazıları çürüme noktasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fındık hasadını yüksek kesimlerde tamamlayan üreticiler, ürünlerini sahil kesimlerine getirdi ancak burada da yağışa yakalandı. Aralıklarla süren yağış kurutmayı zorlaştırırken bazı fındıklar çürüme noktasına geldi; üreticiler geceleri çadır kurup nöbet tutuyor.
Ordu'da yüksek kesimlerde hasadı tamamlanan fındıklarını yağış nedeniyle sahil kesimlerine getiren üreticiler, burada da yağmura yakalandı.
İlde etkili olan yağışlı hava, fındık üreticilerinin kurutma mesaisini zorlaştırdı. Yüksek kesimlerde hasadı tamamlanan fındıklarını sahil kesimlerine getiren üreticiler, aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle ürünlerini kurutmakta güçlük çekiyor. Günlerdir kurumayı bekleyen fındıkların bazılarının çürüme noktasına geldiği görülürken, üzeri açık alanlarda kurutulmaya bırakılan fındıklar yağış nedeniyle defalarca ıslandı.
Ürünlerini korumaya çalışan üreticilerin bazılarının, yağmurun zarar vermemesi için geceleri de fındıklarının başında çadır kurarak nöbet tuttuğu görüldü.