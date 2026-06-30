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Off-road tutkunları 1850 rakımda Türk bayrağı açtı

Off-road tutkunları 1850 rakımda Türk bayrağı açtı
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Kastamonu'da off-road tutkunları, 1850 rakımlı Koru Yaylası'ndaki yangın gözetleme kulesine çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Kastamonu'da off-road tutkunları, 1850 rakımlı Koru Yaylası'ndaki yangın gözetleme kulesine çıkarak, Türk bayrağını dalgalandırdı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ve Taşköprü ilçeleri sınırında yer alan Koru Yaylası'nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kamp ve Offroad Kulübü (Kampoff) üyeleri, zorlu arazi şartlarını aşarak, yaylada 1850 rakımda bulunan yangın gözetleme kulesine çıktı. Grup, çam ormanlarıyla dikkat çeken bölgede ay-yıldızlı Türk bayrağı açtı. Kulüp üyeleri, bu tür etkinliklerle Koru Yaylası'nın tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirttiler. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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