Malazgirt'te aç kurtlar sürüye saldırdı, 20 koyun telef oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 20 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Malazgirt ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde meydana geldi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Musa Arda'ya ait küçükbaş hayvan sürüsü, merada bulunduğu sırada aç kurtların saldırısına uğradı. Sürüye aniden saldıran kurtlar, kısa sürede hayvanlar arasında büyük bir paniğe neden oldu.

Saldırının ardından yapılan incelemede, Musa Arda'ya ait 20 koyunun telef olduğu belirlendi. Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşayan sürü sahibi Musa Arda, tek geçim kaynağı olan hayvanlarının telef olmasının kendisini hem ekonomik hem de manevi açıdan derinden etkilediğini ifade etti.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan diğer vatandaşlar ise son dönemlerde kurt saldırılarında gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek endişelerini dile getirdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı