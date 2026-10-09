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Muğla Dalaman'da 2 bin 500 ton buğday tohumu sertifikalandırıldı

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Muğla Dalaman'da 2 bin 500 ton buğday tohumu sertifikalandırıldı
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Muğla Dalaman'daki Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde 9 bin 950 dekar alanda üretilen sertifikalı buğday tohumunun tarla kontrolü ve sertifikasyon süreçleri tamamlandı. 2 bin 500 ton tohumluk standartları karşılayarak TİGEM bayileri ve kooperatifle üreticilere ulaştırılacak.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 9 bin 950 dekar alanda gerçekleştirilen sertifikalı buğday tohumu üretiminin tarla kontrolü ve sertifikasyon süreçleri tamamlandı. Üretim sezonunda elde edilen 2 bin 500 ton buğday tohumluğu, gerekli analizlerden geçirilerek sertifikalandırıldı.

Bölge ekolojisine uyumlu ve yüksek verimli yerli ekmeklik buğday çeşitleri Cumhuriyet 75 ve Ziyabey 98'in tercih edildiği üretim çalışmaları kapsamında, elde edilen tohumluklar fiziksel saflık, genetik saflık ve çimlenme gücü yönünden incelemeye alındı.

Yapılan tarla kontrolleri ve laboratuvar analizleri sonucunda, 2 bin 500 ton buğday tohumluğunun sertifikasyon standartlarını karşıladığı belirlendi. Sertifikasyon ve etiketleme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yüksek kaliteli tohumluklar, üreticilerin kullanımına sunulmak üzere hazır hale getirildi.

Sertifikalı tohumlukların TİGEM bayileri ve kooperatif aracılığıyla üreticilere ulaştırılması planlanıyor. Sertifikalı tohum kullanımının, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, kaliteli ürün elde edilmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Üreticilere 2026 ve 2027 yılı destekleri

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik buğday ve arpa üretiminde temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohumluk kullanım desteği kapsamında 2026 yılında dekar başına 1.159,72 TL, 2027 yılında ise 1.396,72 TL destek sağlanacağı bildirildi.

Muğla'da gerçekleştirilen sertifikalı tohumluk üretiminin, kaliteli tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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