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Mersin'in Silifke ilçesinde orman ürünü taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçların taşıdığı orman ürünleri ile sevk belgeleri kontrol edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, orman emvali taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Orman ürünlerinin mevzuata uygun şekilde taşınmasını sağlamak ve kaçak nakliyatın önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, araçların taşıdığı orman ürünleri ile sevk belgeleri incelendi.

Orman varlığının korunması ve orman ürünlerinin yasal mevzuata uygun şekilde taşınmasının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı