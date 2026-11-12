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Menteşe'de İlçe Tarım ekipleri kestane üreticileriyle hasat alanında buluştu

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Menteşe'de İlçe Tarım ekipleri kestane üreticileriyle hasat alanında buluştu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kestane hasadı sürerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarında üreticilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde bu yılki verim, ürün kalitesi ve hasat süreci değerlendirildi; üreticilerin talepleri dinlenip bereketli sezon dilendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kestane hasadı devam ederken, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Menteşe'de kestane üretimi yapılan alanlarda gerçekleştirilen ziyaretlerde, hasat çalışmalarına eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle birlikte sezonun genel durumunu değerlendirdi. Ziyaret kapsamında bu yılki kestane verimi, ürün kalitesi ve hasat sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Üreticilerin görüş ve taleplerini de dinleyen müdürlük yetkilileri, kestane üretiminin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Hasat sezonunun üreticiler açısından verimli geçmesi temennisinde bulunulurken, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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