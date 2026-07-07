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MASKİ'den taşkınlara kalıcı çözüm

MASKİ'den taşkınlara kalıcı çözüm
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MASKİ, Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesi'nde yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarını önlemek için 200 metrelik yağmur suyu hattını yeniliyor. Çalışmayla taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesi'nde yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla yaklaşık 200 metrelik yağmur suyu hattını yenilemeye başladı. Çalışmayla bölgenin altyapısı güçlendirilerek taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yoğun yağışlarla birlikte yaşanan altyapı sorunlarına kalıcı çözüm üretmek amacıyla Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesi'nde yağmur suyu hattı yenileme çalışması başlattı.

İl genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmet Bedevi Mahallesi 300 Sokak'ta yoğun yağış dönemlerinde oluşan su birikintileri ve taşkınların önüne geçmek için yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattını yeniliyor.

Mevcut altyapının yetersiz kalması nedeniyle yatırım programına alınan çalışmayla bölgenin yağmur suyu tahliye kapasitesinin artırılması ve muhtemel taşkın risklerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, iklim şartlarının etkilerini de dikkate alarak altyapı yatırımlarını ihtiyaç duyulan bölgelerde planlı şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Orhan, "Besim Başkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesi için altyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ahmet Bedevi Mahallesi'nde yürüttüğümüz yağmur suyu hattı yenileme çalışmasıyla özellikle kış aylarında yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçmeyi ve bölgenin altyapısını daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Tamamlanmasının ardından yeni yağmur suyu hattının, bölgede yaşanabilecek su baskınlarını önemli ölçüde azaltarak vatandaşların daha güvenli bir altyapıya kavuşmasına katkı sağlaması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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