Malatya'da dolu yağışı etkili oldu
Malatya'da etkili olan dolu yağışı, kent merkezinde yayalara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, çağla dönemindeki kayısı üreticilerinde endişeye neden oldu. Sağanak yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Malatya'da bir süredir aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Kent merkezinde yaklaşık 10 dakika süren dolu, yayalar ve sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, trafikte de zaman zaman aksamalar meydana geldi. Dolu yağışı, çağla dönemindeki kayısı üreticilerini endişelendirirken kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağışların bir süre daha etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. - MALATYA