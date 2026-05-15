Malatya'da dolu yağışı etkili oldu

Malatya'da etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayısı üreticilerinde endişeye neden oldu.

Malatya'da bir süredir aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Kent merkezinde yaklaşık 10 dakika süren dolu, yayalar ve sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, trafikte de zaman zaman aksamalar meydana geldi. Dolu yağışı, çağla dönemindeki kayısı üreticilerini endişelendirirken kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağışların bir süre daha etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı