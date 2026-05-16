Edirne'de verimsiz araziler lavanta tarlasına dönüştü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otlarla kaplı verimsiz araziler, kadın kooperatifi öncülüğünde lavanta tarlalarına dönüştürüldü. Mor renge bürünen tarlalar hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de ziyaretçiler için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde daha önce otlarla kaplı ve verimsiz durumda bulunan araziler, şimdi mor renge bürünen lavanta tarlalarına dönüştü.

İlçeye bağlı farklı bölgelerde gerçekleştirilen lavanta ekimleri hem görüntüsü hem de üretim potansiyeliyle dikkat çekmeye başladı. Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Kooperatifi tarafından 6 farklı bölgede gerçekleştirilen lavanta üretiminde, tarlaların artık verim vermeye başladığı belirtildi.

Tarıma kazandırılan kıraç arazilerde yetişen lavantaların bölge ekonomisine katkı sağlaması hedeflenirken, mor tarlaların ilerleyen süreçte fotoğraf tutkunları ve ziyaretçiler için de cazibe merkezi olması bekleniyor.

Kooperatif yetkilileri, kadın emeğiyle yürütülen üretim çalışmalarının her geçen yıl büyüdüğünü ifade ederek, verimsiz görülen arazilerin üretime kazandırılmasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
