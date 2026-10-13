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Kütahya İl Genel Meclisi'nde 969 köy için kömür projesine MHP 12 ret oyu verdi

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Kütahya İl Genel Meclisi'nde 969 köy için kömür projesine MHP 12 ret oyu verdi
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Garp Linyitleri İşletmesi'nde üretilen linyit kömürünün Kütahya'daki 546 köy ve Afyonkarahisar'daki 423 köyde uygun fiyatla satışa sunulması planlanıyor. Proje Kütahya İl Genel Meclisi'nde oylamaya sunuldu; 20 kabul, 14 ret ve 1 çekimser oy kullanıldı, MHP grubunun 12 ret oyu tepki çekti.

Kütahya ve Afyonkarahisar'daki köylerde yaşayan vatandaşların uygun fiyatlı yerli kömüre ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Garp Linyitleri İşletmesi'nde üretilen linyit kömürünün toplam 969 köyde satışa sunulması planlanıyor.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, projenin yaklaşık 7-8 aylık çalışmanın ardından hazırlandığını belirterek, kömür dağıtımının köy muhtarlarından alınacak talepler doğrultusunda kaymakamlıklar aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi için Kütahya İl Özel İdaresi bünyesinde şirket kurulduğunu belirten Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Kütahya Valiliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda gerekli izin süreçlerinin ele alındığını ifade etti.

Demir, köy muhtarlarından alınacak kömür taleplerinin ilçelerde kaymakamlıklar tarafından organize edileceğini belirterek, şirketle ilgili gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından kömürün vatandaşlara ulaştırılması için çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Projenin Kütahya'daki 546 köyün yanı sıra Afyonkarahisar'daki 423 köyde de uygulanmasının planlandığını aktaran Demir, Afyonkarahisar milletvekilleriyle görüşmeler yaptıklarını ve Kütahya'da izlenen yöntemin bu kentte de uygulanmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu arada, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, köylerde yaşayan vatandaşlara uygun fiyatlı yerli kömür ulaştırılmasını amaçlayan projeye Kütahya İl Genel Meclisi'nde MHP grubunun 12 ret oyu vermesine tepki gösterdi. Garp Linyitleri İşletmesi'nde üretilen linyit kömürünün Kütahya'daki 546 köy ile Afyonkarahisar'daki 423 köyde vatandaşlara uygun fiyatla ulaştırılması amacıyla hazırlanan proje, İl Genel Meclisi'nde oylamaya sunuldu. Oylamada 20 kabul, 14 ret ve 1 çekimser oy kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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