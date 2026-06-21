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Bisiklet tutkunlarının rotası Palu oldu

Bisiklet tutkunlarının rotası Palu oldu
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde KOBİST Derneği tarafından düzenlenen bisiklet turunda katılımcılar, 50 kilometrelik Teke Deresi rotasında pedal çevirdi. Etkinlikle bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği (KOBİST) tarafından düzenlenen bisiklet turunda Kovancılar'dan Palu'ya bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde faaliyet gösteren Kovancılar Bisiklet Topluğu Derneği tarafından Kovancılar'dan Palu ilçesine bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. KOBİST Derneği Başkanı Ziya Karasu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda bisiklet tutkunu Palu ilçesinde bulunan Teke Deresi rotasında pedal çevirdi. Yaklaşık 50 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen sürüş, katılımcılara hem doğayla iç içe keyifli bir deneyim hem de spor dolu bir gün yaşattı.

Etkinliğe katılan Bisiklet Topluluğu Başkanı Furkan Tunçel, "Elazığ'da bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve bisiklet sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz. KOBİST'in bir süredir Kovancılar'da düzenli olarak gerçekleştirdiği bisiklet turları ilçeye önemli bir hareketlilik kazandırdı. Bu tür organizasyonların artarak devam etmesi bisiklet kültürünün gelişimine büyük katkı sağlayacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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