Köşk'te domates üreticilerine hastalık uyarısı

Köşk Ziraat Odası, ziraat mühendislerinin arazi kontrollerinde domateste mildiyö hastalığının görülmeye başlandığını belirleyerek üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Köşk Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada, ziraat mühendislerinin gerçekleştirdiği arazi kontrollerinde domates üretim alanlarında mildiyö hastalığına rastlandığı bildirildi. Hastalığın özellikle nemli ve uygun hava şartlarında hızlı yayılım gösterebildiğine dikkat çekilirken, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli bitki koruma önlemlerini gecikmeden almaları istendi. Açıklamada ayrıca, üreticilerin muhtemel verim kayıplarının önüne geçebilmesi için uzman görüşlerine başvurmaları ve ilaçlama programlarını teknik tavsiyeler doğrultusunda yürütmeleri gerektiği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı