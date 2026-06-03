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Bu gülleri koparmanın cezası yaklaşık 700 bin TL

Bu gülleri koparmanın cezası yaklaşık 700 bin TL
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Afyonkarahisar'da mayıs ve haziran aylarında açan koruma altındaki şakayak (ayı gülü) çiçeğini koparmanın cezası 699 bin 245 TL olarak belirlendi. Bölgede fotokapanlarla takip yapılıyor.

Afyonkarahisar'da mayıs ve haziran aylarında açan ve koruma altında olan 'şakayak (ayı gülü)' çiçeğini koparmanın cezasının bu yıl 699 bin 245 TL, kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Ayı gülü çiçeği, Kızılören'e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 30 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. Küme halinde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor. Latince adı 'Paeonia officinalis' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve foto kapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 699 bin 245 TL.

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Asım Yıldız yaptığı açıklamada, "Bu ayı gülü denilen şakayıklar her sene bur da bu bölgede bu mevsimde açar. Endemik bir bitki türüdür. Ender bir bitki türü olduğu için korumamız gerekmektedir. Güllerin açtığı bu bölge yani Gülyazı köyü fotokapanlar ile ayrıca koruma altında" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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