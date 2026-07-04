Keşan'da yağmur ve fırtınadan zarar gören ekili alanlarda inceleme
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, ekili alanlarda hasara yol açtı. Kaymakam ve ilgili kurum yetkilileri zarar tespit çalışmalarına başladı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, şiddetli yağmur ve fırtınadan zarar gören ekili alanlarda inceleme yapıldı.
Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve Dişbudak Köyü Muhtarı Birol Ocak, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada zarar gören ekili alanlarda inceleme yaptı.
Yapılan incelemelerde, mevcut zarar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve hasarın kesin boyutunun belirlenmesi için saha çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı