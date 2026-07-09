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Kemaliye'de wingsuit sporcularından nefes kesen atlayışlar

Kemaliye'de wingsuit sporcularından nefes kesen atlayışlar
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen wingsuit atlayışları, Karanlık Kanyon'da izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen "wingsuit" (yarasa kanat) atlayışları, Karanlık Kanyon'da izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Şenlikler kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen deneyimli wingsuit sporcuları, Kemaliye'nin sarp kayalıklarında bulunan 500 metreyi aşan özel atlayış noktalarından kendilerini boşluğa bırakarak Karanlık Kanyon ve Karasu Nehri üzerinde süzülüyor.

Sporcular, atlayış öncesinde yaklaşık 500 basamaktan oluşan Via Ferrata parkurunu tırmanarak çıkış noktalarına ulaşıyor. "Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan noktadan gerçekleştirilen atlayışlarda sporcuların saatte 220 kilometre hıza ulaştığı belirtiliyor.

Dik kayalıklar ve derin kanyonun oluşturduğu doğal parkurda gerçekleştirilen gösteriler, hem adrenalin tutkunlarının hem de şenliğe katılan ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Doğal güzellikleri ve ekstrem sporlar için sunduğu elverişli coğrafyasıyla öne çıkan Kemaliye, her yıl düzenlenen organizasyonlarla yerli ve yabancı sporcuları bir araya getirerek bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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