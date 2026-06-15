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Katkısız üretiliyor, kışın şifa deposu oluyor

Katkısız üretiliyor, kışın şifa deposu oluyor
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle dut pekmezi üretimine başlandı. Beyaz dutlar odun ateşinde kaynatılıp güneşte kıvam alıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ve köylerinde, yüzyıllardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle dut pekmezi üretimine başlandı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte toplanan beyaz dutlar, odun ateşi üzerinde büyük kazanlarda doğal kaynak suyuyla kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Üreticiler, kaliteli pekmez elde edebilmek için bol güneşli ve hafif rüzgarlı havaları tercih ediyor.

Kaynatılan dutlardan elde edilen şıra, daha sonra güneş alan damlarda tepsilere konularak yaklaşık bir hafta boyunca olgunlaştırılıyor. Kemaliye pekmezini diğer pekmezlerden ayıran en önemli özellik ise kurutulmuş beyaz duttan üretilmesi ve uzun süre kaynatılmadan güneşte kıvam alması olarak gösteriliyor.

Pekmez üreticilerinden Senanur Turgut, ürünün tamamen doğal yöntemlerle ve katkı maddesi kullanılmadan hazırlandığını belirterek, "Uzun uğraşlar sonucu elde edilen pekmezlerimiz özellikle kış aylarında tüketiliyor. Dutlar kaynatılarak şırası çıkarılıyor, ardından uygun koşullarda olgunlaştırılıyor. Kaynama sırasında oluşan köpükler alınırken, zamanla pekmez kendine özgü rengini ve kokusunu kazanıyor." dedi.

Uzmanlar, pekmezin yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde önemli bir enerji kaynağı olduğunu, aynı zamanda demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin yapısıyla beslenmede önemli bir yere sahip bulunduğunu belirtiyor.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Kemaliye dut pekmezi, hem yöre halkının geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor hem de doğal ürün arayan tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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