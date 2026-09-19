Kastamonu İnebolu'da 65 çiftçiye 88 bin 400 fide yüzde 75 devlet katkısıyla dağıtıldı

Kastamonu İnebolu'da 65 çiftçiye 88 bin 400 fide yüzde 75 devlet katkısıyla dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde TAKE projesi kapsamında 65 çiftçiye toplam 88 bin 400 sebze fidesi yüzde 75 devlet katkısıyla dağıtıldı. Fideleri teslim alan çiftçiler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 65 çiftçiye, yürütülen proje çerçevesinde 88 bin 400 adet sebze fidesi dağıtıldı.
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) İnebolu ilçesinde üreticilerin yüzünü güldürdü. Proje çerçevesinde, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 126 koli marul, 100 koli brokoli, 100 koli karnabahar fidesi olmak üzere toplam 88 bin 400 adet sebze fidesini çiftçilere yüzde 75 devlet katkılı dağıttı.
Fideleri teslim alan 65 çiftçi, projede emeği geçenlere teşekkür etti.