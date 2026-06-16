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Karabük'te 419 kişilik öğrenci yurdunda çalışmalarda sona yaklaşıldı

Karabük'te 419 kişilik öğrenci yurdunda çalışmalarda sona yaklaşıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karabük'te yapımı süren 419 kişilik öğrenci yurdu inşaatında sona gelindi. Yurt, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayarak kentin kapasitesine katkı sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karabük'te yapımı sürdürülen 419 kişilik öğrenci yurdu inşaatında sona yaklaşıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürü Nizamettin Yılmaz ile birlikte yurt inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Güven, tamamlandığında 419 öğrenciye hizmet verecek modern yurt kompleksinin Karabük'ün barınma kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Gençlerin güvenli, konforlu ve sosyal imkanları güçlü ortamlarda barınmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Güven, Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımlarıyla kentte öğrencilere daha kaliteli yaşam alanları sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

İnşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü aktaran Güven, yurdun en kısa sürede öğrencilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yeni yurt kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte Karabük'te üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlanması amaçlanıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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