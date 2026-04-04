Kahta'da av yasağı öncesi kritik toplantı

Kahta'da 30 Haziran tarihleri arasında uygulanacak su ürünleri av yasağı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya jandarma komutanlığı ekipleri, zabıta personeli, muhtarlar ve tekne sahipleri katıldı. Toplantıda, 2026 yılı av yasağı sürecine ilişkin uygulanacak kurallar, sürdürülebilir balıkçılığın önemi ve denetim faaliyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.

Toplantıda, av yasağı süresince iç sularda balıkların üreme dönemine girdiğine dikkat çekilerek, bu dönemde yapılacak denetimlerin artırılacağı ve kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi. Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, doğal kaynakların korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yıldırım, "Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için av yasaklarına riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek hem denetimlerimizi sürdürecek hem de bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız, balık popülasyonunu koruyarak gelecek yıllarda da verimli ve sürdürülebilir bir avcılığı mümkün kılmaktır" dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

