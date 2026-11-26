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Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında Kahramanmaraş genelinde 161 üreticiye 12 bin 600 sumak fidanı desteği sağlanırken, Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen programla 37 üreticiye 3 bin 820 fidan teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında üreticilere sumak fidanı dağıtıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Kaymakam Hicabi Aytemür ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Programda 37 üreticiye, 67 dekar alanda kapama sumak bahçeleri oluşturulmak üzere 3 bin 820 tüplü sumak fidanı teslim edildi.

11 ilçede 209 dekar alan sumakla buluşuyor

İl genelindeki 11 ilçeyi kapsayan proje doğrultusunda toplam 161 üreticiye, 209 dekar alanda dikilmek üzere 12 bin 600 sumak fidanı desteği sağlandığı bildirildi. Yetkililer, dağıtılan fidanların üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı