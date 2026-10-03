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Kahramanmaraş Andırın'da ayçiçeği hasadı Altınyayla Mahallesi'nde başladı

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Kahramanmaraş Andırın'da ayçiçeği hasadı Altınyayla Mahallesi'nde başladı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Altınyayla Mahallesi'nde ayçiçeği hasadı başladı. Biçerdöverlerle sürdürülen hasatta ürünler römorklara yüklenerek sevkiyata hazırlanıyor, çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Altınyayla Mahallesi'nde ayçiçeği hasadı başladı.

Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi'nde yıl boyunca tarlalarda yetiştirdikleri ayçiçeklerinin hasadı için üreticiler tarlalara girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta biçerdöverler yoğun mesai harcarken, hasat edilen ayçiçekleri römorklara yüklenerek sevkiyata hazırlanıyor.

Dağ manzaralı tarlalarda sürdürülen hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Üreticiler ise sezonun verimli geçmesini temenni ederken, hasadın kısa sürede tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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