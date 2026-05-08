İnebolu'da çiftçilere 124 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında çiftçilere toplam 124 bin 880 adet sebze fidesi dağıtıldı. Törene katılan Kaymakam Uçar, ilçede tarımın gelişimi ve devlet destekleri hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde İnebolu ilçesinde çiftçilere 70 bin 350 adet domates, 45 bin 570 adet biber, 8 bin 960 adet salatalık olmak üzere toplam 124 bin 880 adet fide dağıtıldı.

İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen fide dağıtım törenine İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Uçar, 2026 yılı itibarıyla ilçede bin 473 çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olduğunu ve fındık üretimi, örtü altı sebzecilik, arıcılık ve hayvancılık alanlarında ilçenin güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Devletin tüm kurumlarının üreticilere verdiği desteklerin artarak sürdüğünü belirten Uçar, 2025 yılında çiftçilere 16,5 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını ve farklı projeler kapsamında binlerce fide ve sera desteği sağlandığını kaydetti. - KASTAMONU

