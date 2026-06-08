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Hisarcık-Gediz kara yolunda çalışmalar yeniden başladı

Hisarcık-Gediz kara yolunda çalışmalar yeniden başladı
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Kütahya'nın Hisarcık ve Gediz ilçelerini birbirine bağlayacak kara yolu yapım çalışmaları, yüklenici firma tarafından kurban kesilerek yeniden start aldı. Dar ve virajlı mevcut yolun yerini alacak proje, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Kütahya'nın iki önemli ilçesini birbirine bağlayacak olan ve bölge halkının yıllardır merakla beklediği Hisarcık- Gediz kara yolu yapım çalışmalarında müjdeli haber geldi.

Yaklaşık 5 yıl önce yapımına başlanan ancak her yıl devam edip etmeyeceği adeta yılan hikayesine dönen yol projesinde, yüklenici firma tarafından şantiye alanında kurban kesilerek çalışmalara yeniden start verildi. İş makinelerinin yolda yeniden faaliyete geçmesi, bölge sakinleri ve sürücüler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Hisarcık ile Gediz ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan mevcut yol, yıllardır bölgenin en büyük kanayan yaralarından biri olarak dikkat çekiyordu. Mevcut güzergahın oldukça dar ve aşırı virajlı olması, özellikle kış aylarında birçok trafik kazasına davetiye çıkarıyordu. Başta Hisarcık ve Gediz'in köyleri olmak üzere çevre ilçelerle birlikte 50'ye yakın yerleşim yerinin aktif olarak kullandığı bu yolun tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkı nihayet güvenli, konforlu ve rahat bir ulaşıma kavuşmuş olacak.

Yol yapım çalışmalarının bu dönemki planlamasına dair edinilen bilgilere göre, yeni sezonda çalışmaların Hamamköy'ün alt kesimlerinden başlayarak Karbasan Köyü yol ayrımına kadar olan bölümünün tamamen bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların planlanan takvimde ilerlemesi ve zamanın elvermesi halinde ise projenin Dereköy mevkiine kadar uzatılması ve yolun büyük bir bölümünün ulaşıma hazır hale getirilmesi bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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