Hayvan fiyatları düşüşte, besiciler ‘Tam alım zamanı’ diyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan hayvan pazarı bölgenin önemli ticaret noktalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Yozgat Sivas karayolu üzerinde ilçe merkezinin çıkışında konumlanan Sorgun Hayvan Pazarı civar ilçelerden ve farklı şehirlerden üreticileri ve alıcıları buluşturuyor. Sabah gün ağarırken kurulan hayvan pazarı öğle saatlerine doğru sona eriyor. Kurban Bayramının ardından yaşanan hareketliliğin yerini sakinliğe bıraktığı şu günlerde besiciler, hayvan alımı için ideal zaman olduğunu belirtiyor.

"Hayvan almak bence daha uygun"

Pazara Kadışehri ilçesinden gelen İbrahim Yücel "Sorgun Pazarına geldik bu hafta. Beklemedeyiz. 1 tane hayvan getirdim. Önceki yıllara göre fiyatlar düşük. 10-15 bin lira geri çekmiş. Hayvan almak bence daha uygun. Bundan 2 ay sonra alım fiyatları yükselir" dedi.

"Fiyatlar ineğe göre değişir"

Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Kasabası'ndan gelen 6 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Arif Ceylan piyasanın son 1 aydır düşük olduğunu söyledi. Ceylan, "Pazarı görüyorsunuz. Hareketlilik yok. Genel olarak damızlık inek alır satarım. Damızlık inekte fazla düşüş yok. 180 bin liraya da inek var, 300 bin liraya da inek var. İneğine, kaliteye göre değişir. Öncesine göre şu an piyasa 30 bin lira aşağıda. Piyasa durgun şu an alan kazanır" diyerek gözlemlerini paylaştı.

"Şu an piyasada durgunluk var"

Sarıkaya esnaflarından ve 25 yıldır bu işi yaptığını belirten Mehmet Demir, "Piyasa bayramdan sonra çok canlı ve hareketliydi. Şu an biraz durgunluk var. 1 hayvanda fiyat 10-15 bin lira aşağı çekti. Şu an hayvan almak isteyenler için tam zamanı. İthal almak isteyenler vardı. İthal olanlarda fiyatlar yükseldi. İç piyasada fiyatlar çekti. Şu an kesim fiyatları da epey aşağı çekti. Dana 650-660 liraya kadar çıkmıştı. Şu an 550 lira. Şu an pek satılmıyor. İthal bana da çıktı. 420 bin artı KDV olunca almadım. İç piyasa yükselir dedik tam tersi fiyatlar düştü. Tahminlerimize göre 1-1,5 ay bu böyle gider. İthal alınmayınca içeride hayvan azalır. Bu piyasaya yansır. Yansıdığı zaman fiyatlar yükselir. İç Anadolu'da biz hemen hemen her pazara gidiyoruz. Kırşehir, Çorum, Tokat, Sivas her pazara gidiyoruz. Ama Yozgat'ın Sorgun Hayvan Pazarı demek İç Anadolu'da bir marka, güvenilir bir pazar. Adı Pazar olarak geçiyor ama adeta bir panayır. Her çeşit hayvan her türlü güven var. Öbür pazarlarda da var. Sorgun hayvan pazarının bir kısmeti, bereketi var" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı