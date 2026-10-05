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Hayrabolu'da kanola tohumlarının yüzde 50'si hibeli olarak 96 üreticiye verildi

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Hayrabolu'da kanola tohumlarının yüzde 50'si hibeli olarak 96 üreticiye verildi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde TAKE Projeleri kapsamında 96 üreticiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı. Destek kapsamında toplam 960 kilogram tohum teslim edilirken, girdi maliyetlerinin azaltılması ve kanola üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 96 çiftçiye yüzde 50 devlet hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen kanola tohumu dağıtım töreni, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde düzenlendi.

TAKE Projesi kapsamında gerçekleştirilen destekle, 96 üreticiye 10'ar kilogram olmak üzere toplam 960 kilogram kanola tohumu teslim edildi. Tohumların yüzde 50'si devlet hibesiyle karşılanırken, proje ile üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve bölgede kanola üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hayrabolu'da tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan kanolanın, özellikle ayçiçeğine alternatif ürün olarak öne çıktığı belirtilirken, destek kapsamında üreticilerin farklı ürünlere yönlendirilmesi ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Törende üreticilerle bir araya gelen yetkililer, dağıtılan tohumların hayırlı ve bereketli bir üretim sezonuna vesile olması temennisinde bulundu.

Törene Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Çerkezmüsellim Mahalle Muhtarı Hasan Aksu ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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