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Gömeç'te yanan 762 hektarlık alana 216 bin fıstıkçamı dikimi başladı

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Gömeç'te yanan 762 hektarlık alana 216 bin fıstıkçamı dikimi başladı
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Gömeç'te geçen yaz yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmaları başladı; 762 hektarlık alanda 216 bin fıstıkçamı dikilecek. Dikimlerin 2027'de tamamlanması ve fıstıkçamlarının yöre ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Gömeç ilçesinde, geçtiğimiz yaz yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına başlanırken, yörede 216 bin adet fıstıkçamı dikileceği kaydedildi. 762 hektarlık alanda dikimine başlanan fıstıkçamlarının yöre ekonomisine katkıda bulunacağı açıklandı.

Gömeç'te geçtiğimiz yıl çıkan büyük yangında, bin 614 hektar orman alanı zarar gördü. Yanan alanlarda yapılan düzenlemenin ardından 11 Kasım'da da dikime başlandı. Dikim sırasında fıstıkçamlarına yer verilmesi de yöredeki köylü vatandaşları sevindirdi.

Ağaçlandırma çalışmalarının 2027 yılı içinde tamamlanacağını kaydeden Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, "Yangında zarar gören alanlarda dikim çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sırasında 762 hektarlık alanda 216 bin adet fıstıkçamı dikilecek. Dikilen fıstıkçamlarının yöre ekonomisine katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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