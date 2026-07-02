Haberler

Fındık bahçelerinde ot mesaisi cep yakıyor

Fındık bahçelerinde ot mesaisi cep yakıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da bu yıl etkili olan yağışlı hava, fındık bahçelerinde otların normalden fazla büyümesine neden oldu. Üreticiler, verim ve hasat kolaylığı için sezon boyunca iki kez ot biçmek zorunda kalırken, artan işçilik maliyetleri nedeniyle birçok üretici kendi bahçesinde çalışmayı tercih ediyor.

Giresun'da bu yıl etkili olan yağışlı hava, fındık bahçelerinde otların normalden fazla büyümesine neden oldu. Hasat öncesi bahçe altı temizliğine erken başlayan üreticiler, otların fındığın gelişimini olumsuz etkilememesi ve küf oluşumuna neden olmaması için sezon boyunca iki kez ot biçmek zorunda kaldıklarını belirtti. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle birçok üretici ise çözümü kendi bahçesinde çalışmakta buldu.

Fındık üreticileri, hasat öncesi en önemli bakım işlemlerinden biri olan bahçe altı temizliğinin hem verim hem de hasadın rahat yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ancak bu yıl yağışların etkisiyle otların hızla büyümesi, bakım maliyetlerini de artırdı.

Ot motoruyla bahçe altı temizliği yapan Eyüp Okur, işin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirterek, "Geçmiş yıllarda bahçe altı temizliği genellikle hasattan önce bir kez yapılırdı. Bu yıl ise yağışlar nedeniyle otlar çok erken ve yoğun şekilde büyüdü. Bu yüzden şimdi bir kez biçiyoruz, hasat öncesinde de yeniden biçmek gerekiyor. Ot motoruyla çalışmak kolay gibi görünse de hem ağır hem de tehlikeli bir iş. Yılda yaklaşık 15 gün bu işi yapıyoruz. Bahçe altı temizliği zamanında yapılmalı; erken yapılırsa ot yeniden büyür, geç kalınırsa da hasatta zorluk yaşanır. Bu nedenle hasattan önceki yaklaşık 15 günlük sürede tamamlanması gerekiyor. Malzeme bize ait olmak üzere günlük yevmiyemiz 7 bin liradan başlıyor, daha fazla alanlar da oluyor" dedi.

"Maliyeti düşürmek için kendi işimizi kendimiz yapıyoruz"

Fındık üreticisi Hüseyin Öztürk ise, artan işçilik maliyetleri nedeniyle birçok üreticinin kendi bahçesinde çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Fındık dallarının dibinde çıkan sürgünlerin ve bahçedeki otların mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Ot motoruyla çalışmak dışarıdan kolay görünse de oldukça yorucu ve riskli bir iş. En az 7-8 kilogram ağırlığındaki motoru saatlerce sırtınızda taşıyarak çalışıyorsunuz. Arazi şartlarına göre bu işi yapanların günlük ücreti 6-7 bin lira arasında değişiyor. Verilen emek elbette karşılığını hak ediyor ancak bu durum üretici için ciddi bir maliyet oluşturuyor. Köyde yaşayan ve çalışabilecek durumda olanlar masrafı azaltmak için kendi bahçesini kendisi temizliyor. Bunu yapamayanlar ise işçi çalıştırmak zorunda kalıyor" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Beklenen düzenleme Meclis'e sunuldu! Tüm öğrencileri kapsıyor
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var

NATO Zirvesi'nin ardından Meclis'e geliyor! PKK'ya bu isim verildi
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı

İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı

Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

Türkiye'nin yeni sistemi ilk günden yüz binlerce lira dağıttı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı