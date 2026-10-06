Haberler

Gaziantep Oğuzeli'nde yeşil zeytin hasadı başladı, kilosu 100 liradan satılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Oğuzeli'nde yeşil zeytin hasadı başladı, kilosu 100 liradan satılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. Tarladan toplanan zeytinler evlerde iki hafta tatlandırıldıktan sonra kent merkezindeki tezgahlarda kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. Tarlalardan hasat edilen yeşil zeytinler tatlandırıldıktan sonra kışın kahvaltı sofralarının değişilmez lezzeti olarak tüketiliyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı. İlçedeki tarlalarda zeytin ağaçlarından toplanan yeşil zeytinler, evlerde çekirdeği çıkarıldıktan sonra iki hafta süren tatlandırma işlemine tabi tutuluyor. Su dolu bidon yada kovalarda günlük olarak suyu değiştirilerek tatlandırılan yeşil zeytinler daha sonrasında yemeye ve satışa hazır hale geliyor. Kent merkezindeki tezgahlarda da yerini alan yeşil zeytinlerin kilosu 100 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

"Ekim ayı itibariyle yeşil zeytini toplamaya başlarız"

Ekim ayı ile birlikte yeşil zeytin hasadına başladıklarını söyleyen 76 yaşındaki Ali Rıza Akaslan, "Ekim ayı itibariyle yeşil zeytini toplamaya başlarız. Evlere götürürüz. Sofralarda kırarak çekirdeğini çıkarırız. Sonrasında da tatlandırma işlemini yaparız. Su dolu kovalarda acısı gidene kadar suyu tekrar tekrar değiştirerek tatlandırma işlemi yaparız. Sonrasında da sofraya ve satışa hazır hale gelir" dedi.

Babasıyla birlikte zeytin hasadı yapan Mehmet Akaslan ise, "Oğuzeli yöresinde Ekim ayı ile birlikte zeytin hasadı başlamış olur. Sonrasında kırılarak çekirdeği çıkarıldıktan sonra tatlandırma işlemi yapılır. Tatlandırma işlemi 2 haftalık süreçte kovalarda günlük suyu değiştirilerek gerçekleşir. Tatlandıktan sonra sofraya taze olarak gelir ve yemeye hazır halde olur. Pazarlardaki piyasa değeri ise 100 lira civarındadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkan Şoray'dan Göksel Arsoy'a duygusal veda

İlk filmlerini onunla çevirmişti: Sultan, Altın Çocuk'a veda etti

İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! Yaralı öğrenciler var
Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Ünlü teknik adam istifa etti
Üsküdar'da 365 gündür süren McDonald's eylemi: Mahalleli, zabıtanın şubeye 3 gün süre verdiğini açıkladı

Eylemciler duyurdu: Zabıta McDonald's şubesine 3 gün süre verdi
Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk

Kamerayı açıp iğrenç anı kaydetti: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Ünlü yorumcu canlı yayında "Biz kimi yeneceğiz ya?" diyerek isyan etti
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

Herkes şokta! 38 yıldır olmayan dün gece oldu
Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

Şahinlerden birlik yemeği: Onlarca araç, yüzlerce kişi...
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı