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Fındıkta hasat öncesi fiyatlar geriledi, gözler alım fiyatında

Fındıkta hasat öncesi fiyatlar geriledi, gözler alım fiyatında
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Yeni sezon fındık hasadına kısa süre kala serbest piyasada fiyatlar düşmeye devam ediyor. Keşap Ziraat Odası Başkanı, asıl belirleyicinin açıklanacak alım fiyatı olduğunu belirterek, bu yıl 250-260 lira civarında bir fiyat beklediklerini söyledi.

Yeni sezon fındık hasadına sayılı haftalar kala serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Geçen haftayı 210 liradan kapatan Giresun kalite fındık, yeni haftaya 209 liradan başlarken, levant kalite fındık ise 202 liradan işlem görüyor.

Yeni sezon öncesinde fiyatların gerilemesinin olağan bir süreç olduğunu belirten Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, üreticinin asıl beklentisinin açıklanacak alım fiyatı olduğunu söyledi. Hasat dönemi yaklaşırken serbest piyasada fiyatların bilinçli olarak aşağı yönlü seyrettiğini ifade eden Şahin, "Her yıl yeni sezon öncesinde serbest piyasada benzer bir tablo yaşanıyor. Ancak piyasanın yönünü belirleyecek asıl unsur açıklanacak alım fiyatı olacaktır. Geçen yıl 200 lira olarak açıklanan fiyatın, bu yıl enflasyon ve artan üretim maliyetleri dikkate alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle alım fiyatının 250-260 liranın altında kalmasını beklemiyoruz. Serbest piyasa da buna göre şekillenecektir" dedi.

Şahin, üreticilerin hasada başlamadan önce alım fiyatının açıklanmasını beklediğini sözlerine ekledi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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