Baksan'ın çevresindeki kötü manzara tepki çekiyor

Eskişehir'de bulunan Baksan Sanayi Sitesi ve çevresinde aylardır toplanmadığı iddia edilen atıkların temizlenmesi isteniyor.

Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi, zaman zaman yol sorunları ve çevre kirliliği ile gündeme geliyor. Bölgede esnafı tarafından dile getirilen şikayetlerin çoğu zaman çözümsüz kaldığı bilinirken, kronik hale gelen çevre kirliliği artık Çamlıca Mahallesi sakinlerinin de tepkisini çekiyor. Baksan Sanayi Sitesi ve çevresindeki atıkların aylardır toplanmadığını iddia eden mahalleli, ortaya çıkan kötü manzaradan rahatsızlık duyuyor. Ayrıca, Baksan'ın hemen yanındaki boş alanda da bir konteyner evin aylardır atıl vaziyette olduğu öne sürülüyor. Vatandaşlar, yetkili kurumların konuyla ilgili çalışma yapmalarını bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı