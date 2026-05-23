Haberler

Bu kirazların ilk hasatı satılmıyor, misafirlere ikram ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yetişen ve yöre halkı tarafından 'misafir kirazı' olarak adlandırılan erkenci kirazlarda hasat başladı. Üreticiler, ilk ürünleri satmak yerine misafirlerine ikram ediyor.

Erzurum'un düşük rakımlı ilçelerinden Oltu'ya bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yetişen ve yöre halkı tarafından "misafir kirazı" olarak adlandırılan erkenci kirazlarda hasat başladı.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında bulunan, 1270 rakımlı Oltu ilçesinin 830 rakımlı Ayvalı Mahallesi'nde yetişen kirazların bu yıl havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle yaklaşık 10 gün geç olgunlaştığı belirtildi. Mahalle sakinleri, gelenek haline gelen uygulama kapsamında sezonun ilk kirazlarını satışa sunmak yerine misafirlerine ikram ettiklerini ifade etti.

Kiraz üreticisi Musa Demir, ilk ürünlerin mahalleye gelen konuklara ikram edileceğini belirterek, "Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle kirazlar geç yetişti. İlk çıkan ürünleri misafirlerimize ikram ediyoruz. Yaklaşık 20 gün sonra yetişecek kirazları ise ekonomiye kazandırmak için toplayıp satışa sunacağız" dedi.

Mahalle halkı da bahçelerinde yetiştirdikleri ilk kirazları misafirlerine ikram etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bahçeye giderek misafir kirazlarından tadan işinsanı Fuat Demir, "Bugün Ayvalı Mahallesine geldik. Turfanda kiraz yemek güzel. İlk kirazlardan yedik. Ayvalı köylülerine çok teşekkür ederiz. Misafirperverliklerinden dolayı her yıl ilk baharda gelip bu kirazları tadıyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak

Dünya Kupası'da maçların başlaması için tek şart var
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu! Ölü ve yaralılar var
Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu