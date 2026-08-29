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Erzincan'da Asırlık Arıcılık Geleneği Yaşatılıyor

Erzincan'da Asırlık Arıcılık Geleneği Yaşatılıyor
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Erzincan'da yaklaşık bin 200 arıcı, 110 bin arılı kovanla bal üretiyor. Kentte Refahiye Balı, Tercan Balı ve Erzincan Geven Balı coğrafi işaretli ürünler arasında. Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyünde 1905'ten beri süren arıcılık geleneği sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, arıcılara desteklerin devam edeceğini ve katma değerli arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılacağını belirtti.

Erzincan'da yaklaşık bin 200 arıcı, 110 bin arılı kovanla bal üretimi gerçekleştirirken, kentte asırlık arıcılık geleneği de yaşatılıyor.

Kentte Refahiye Balı, Tercan Balı ve Erzincan Geven Balı olmak üzere 3 coğrafi işaretli bal bulunuyor. Organik bal üretiminin de yaygınlaştığı Erzincan'da, arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyünde ise 1905 yılından bu yana devam eden arıcılık geleneği gelecek nesillere aktarılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ile birlikte köyde Üstündağ ailesinin bal hasadına katıldı.

Üretici Fatih Üstündağ'ın 400 kovanda organik geven balı üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Koçaker, bal hasadına katılarak üreticiye teşekkür etti ve arıcılığın Erzincan için önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu ifade etti.

Arıcılara yönelik desteklerin sürdürüleceğini belirten Koçaker, yalnızca bal üretiminin artırılmasının değil, propolis, polen ve arı sütü gibi katma değerli arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılmasının da hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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