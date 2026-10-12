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Erzincan'da silajlık mısır hasadı, yağışların katkısıyla üreticinin yüzünü güldürdü

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Erzincan'da silajlık mısır hasadı, yağışların katkısıyla üreticinin yüzünü güldürdü
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Erzincan'da, hayvanların kışlık kaba yem ihtiyacı için ekilen silajlık mısırın hasadı sürüyor. Yağışların katkısıyla üreticilerin yüzünü güldüren mısır, biçerdöver ve traktörlerle hasat edilip silaj haline getirilerek kış aylarında hayvan beslenmesinde kullanılmak üzere depolanıyor.

Erzincan'da, hayvanların kışlık kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ekilen silajlık mısırın hasadına devam ediliyor.

Verimli tarım arazilerine sahip kentte, bu yıl etkili olan yağışların da katkısıyla sulu tarım alanlarında yetiştirilen silajlık mısır, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yaz boyunca tarlalarda yetiştirilen mısırın hasadı, biçerdöver ve traktörler yardımıyla gerçekleştiriliyor. Hasat edilen mısırlar, silaj haline getirildikten sonra kış aylarında hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere depolanıyor.

Tarlalardan traktörlere yüklenen mısırlar, üreticiler tarafından evlerine ve depolama alanlarına taşınıyor.

Erzincan'ın birçok noktasında yetiştirilen silajlık mısırın, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kışlık yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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