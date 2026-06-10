Haberler

Eriyen kar suları Karasu ve Fırat'ın debisini artırdı

Eriyen kar suları Karasu ve Fırat'ın debisini artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da yüksek kesimlerdeki karların erimesi, Karasu ve Fırat nehirlerinde su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, tarımsal sulama açısından çiftçilere umut verdi.

Erzincan'da yüksek kesimlerdeki karların erimesi, Karasu ve Fırat nehirlerinde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Artan su miktarı, bölgedeki barajların doluluk oranlarına da olumlu yansıdı.

Erzurum'daki Dumlu Dağı'ndan doğarak Erzincan'dan geçen Karasu Nehri'nin debisindeki yükseliş, tarımsal sulama açısından çiftçilere umut verdi. Geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar yeniden sular altında kaldı.

Doğu Anadolu'nun önemli su kaynaklarından Karasu ve Murat nehirleri, Elazığ sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturuyor. Karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte bölgedeki barajlarda da doluluk oranları arttı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Erzincan Barajı'nda ve Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Yaz geldi derken meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Mehmet Ali Erbil'e 48 yaş küçük sevgili! Yasmin Erbil'in yorumu olay