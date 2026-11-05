Erzincan'da çiftçiler kış öncesi gelecek yılın üretim sezonu için tarla sürüyor

Erzincan'da çiftçiler kış öncesi gelecek yılın üretim sezonu için tarla sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da çiftçiler kış mevsimi öncesinde gelecek yılın üretim sezonuna hazırlık için tarlalarında toprak sürme çalışmalarına başladı. Hasat döneminin sona ermesiyle traktörleriyle tarlalara giren üreticiler, hava şartları elverdiğince sürümü tamamlamayı hedefliyor.
Erzincan'da çiftçiler, kış mevsimi öncesinde gelecek yılın üretim sezonuna hazırlık amacıyla tarlalarında toprak sürme çalışmalarına başladı.
Kentte tarımsal üretimin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı kırsal bölgelerde, hasat döneminin sona ermesiyle üreticiler yeni sezon hazırlıklarına yöneldi.
Traktörleriyle tarlalara giren çiftçiler, toprak işleme çalışmalarını sürdürerek arazilerini gelecek yıl yapılacak ekim ve dikim faaliyetlerine hazır hale getiriyor.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandıran üreticiler, hava şartlarının elverdiği ölçüde tarla sürümünü tamamlamayı hedefliyor.
Hasat sonrası boş kalan tarım arazilerinde sürdürülen çalışmalarla Erzincanlı çiftçiler, yeni üretim sezonuna hazırlık yapıyor.