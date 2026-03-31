Erzincan'da baharın gelişiyle koyun-kuzu buluşmaları renkli görüntüler sundu

Erzincan'da bahar aylarıyla birlikte doğan kuzular, anneleriyle günde iki kez buluşarak renkli görüntüler oluşturdu. Üreticiler, kuzuların sağlıklı gelişimi için onları bir süre annelerinden ayrı tutarak yem yeme alışkanlığı kazandırıyor.

Erzincan'da baharın gelişiyle birlikte doğan kuzuların anneleriyle günde iki kez buluşma anları, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin küçükbaş hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Erzincan'da, bahar aylarıyla birlikte sürülerde doğumlar arttı. Üreticiler, kuzuların sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla yeni doğan hayvanları bir süre annelerinden ayrı tutarak yem yeme alışkanlığı kazandırıyor.

Belirli saatlerde anneleriyle bir araya getirilen kuzuların buluşma anları, hem üreticiler hem de izleyenler için görsel şölen sundu. Annelerini tanıyarak koşan kuzuların oluşturduğu hareketli görüntüler, drone ve kamerayla kaydedildi.

Üretici Mesut Doğan, bu yıl koyun ve kuzu ölümlerinin yaşandığını belirterek, "Kazanç olarak elimizde sadece kuzular kaldı." dedi. - ERZİNCAN

