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Elazığ genelinde TUCSAP kapsamında detaylı dijital toprak haritaları hazırlanıyor

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Elazığ genelinde TUCSAP kapsamında detaylı dijital toprak haritaları hazırlanıyor
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TUCSAP kapsamında Elazığ genelinde toprak etüt, sınıflandırma ve dijital toprak haritaları hazırlanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki toplantıda projenin teknik kapsamı anlatıldı; tarım arazileri için bilimsel veri altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında Elazığ genelinde toprak etüt, sınıflandırma ve detaylı dijital toprak haritaları hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TUCSAP çerçevesinde, Elazığ'ın tamamını kapsayan toprak etüt, sınıflandırma ve detaylı dijital toprak haritalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, projenin uygulama süreci ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

PROJENİN TEKNİK KAPSAMI ANLATILDI

Toplantıda, Doç. Dr. Fikret Saygın tarafından projenin teknik kapsamı, saha uygulamaları, toprak analizleri ve haritalama süreçleri hakkında bilgi verildi. Yürütülen çalışmayla tarım arazilerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, elde edilen verilerin dijital ortamda haritalandırılması ve arazi kullanımına yönelik bilimsel bir veri altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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