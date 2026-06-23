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Elazığ'da B-Reçete bilgilendirmesi

Elazığ'da B-Reçete bilgilendirmesi
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Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik B-Reçete sistemi bilgilendirme eğitimleri düzenledi. Bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı ve sistem işleyişi hakkında detaylı bilgiler verildi.

Elazığ'da üreticilere yönelik B-Reçete bilgilendirilmesi yapıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik B-Reçete Sistemi bilgilendirme eğitimleri aralıksız devam ediyor. Müdürlüğe bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında, üreticilere bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve doğru kullanımı konusunda bilgiler verildi. Eğitim çerçevesinde ayrıca B-Reçete uygulamasının işleyişi, kayıt süreçleri ve sistem üzerinden yapılması gereken işlemler hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretim anlayışının desteklenmesi amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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